F1: Stefano Domenicali acredita que Red Bull vai sentir efeito da sanção da FIA | AutoSport

Stefano Domenicali considera importante as equipas adversárias não desistirem de lutar pelas vitórias com a Red Bull apesar da demonstração de força da equipa austríaca no arranque da temporada, acreditando que os constrangimentos no desenvolvimento durante os 12 meses da sanção da FIA terão impacto no desempenho dos monolugares de Milton Keynes.

“A Red Bull demonstrou o seu poder”, disse Domenicali à publicação italiana Sport Mediaset, “mas não nos devemos esquecer que têm limitações importantes. Têm de cumprir uma sanção resultante de não terem respeitado o limite orçamental, que terá efeito durante a época em curso”.

O responsável do campeonato admite que a primeira fase da época é “importante para compreender a diferença de desempenho para a Red Bull, que na primeira corrida parece bastante grande, a história da Fórmula 1 ensina-nos a ser muito cautelosos. As corridas mudam de domingo para domingo”. Domenicali avisa, porém, que “Max Verstappen está numa fase da sua carreira em que é muito difícil vencê-lo”.

O italiano afirmou ainda ser importante que Charles Leclerc se mantenha forte e que neste momento precisa de ser o “ponto de referência” da Ferrari, e que o piloto monegasco “sabe que estes são anos importantes e decisivos para ele e por isso espera que a equipa ponha à sua disposição um carro que seja o melhor, mas também não deve cometer qualquer erro para tornar o problema ainda maior. Portanto, esta é uma fase muito importante para o futuro de Charles, mas também deve ser muito pragmático porque vencer com a Ferrari tem um significado único e extraordinário”, disse.