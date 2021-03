F1: ‘Sprint Qualifying’ vai ser ‘testada’

Uma das medidas importantes que resultaram desta semana de testes de F1 no Bahrein foi a decisão quanto à realização ainda este ano de corridas Sprint de Fórmula 1. O tema ainda não é oficial mas as corridas de sábado devem mesmo avançar e denominar-se ‘Sprint Qualifying’.

A decisão está muito perto de ser ‘fechada’ e anunciada, esperando-se uma votação final nos próximos dias.

Resumindo, a Fórmula 1 pretende introduzir sessões de qualificação/corrida Sprint em três Grandes Prémios de 2021, a ter lugar aos sábados, cujo resultado irá definir grelha de partida para a corrida de domingo.

Serão atribuídos pontos aos primeiros classificados, provavelmente apenas aos três primeiros, sendo que tudo ainda está em equação. Por exemplo, os pneus a utilizar, como proceder entre a qualificação de sexta-feira e a corrida Sprint de sábado, pois está previsto o segundo treino livre entre ambas. Estuda-se também ‘mais’ DRS, de modo a que possa haver muito mais trocas de posição, podendo mesmo ativar-se o DRS a dois segundos do piloto da frente.

Até aqui, apenas é possível com um segundo de diferença. Portanto, como se percebe, vai mesmo tentar-se “qualquer coisa”. O que dali sairá, logo se irá perceber, sendo que muitos torcem o nariz, alegando poder-se desvirtuar o ADN da F1, mas a verdade é que o ideal passa por manter a mente aberta, e perceber o que pode, ou não ser bom. Resistências à mudança é algo natural.