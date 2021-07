F1: Sprint de qualificação confirmada para Monza | AutoSport

A F1 confirmou que a segunda edição da corrida Sprint de qualificação se realizará no GP de Itália em Setembro. A primeira Sprint aconteceu no último GP da Grã-Bretanha e Max Verstappen foi o primeiro piloto a receber a coroa de louros pelo primeiro lugar no novo formato.

Como em Silverstone, o fim de semana em Itália será composto por uma sessão de treinos livres na sexta-feira, seguida da sessão de qualificação. No sábado, nova sessão de treinos e ao final da tarde, realiza-se a corrida Sprint de qualificação, com a corrida a acontecer no domingo.