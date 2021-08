F1: Spa, Zandvoort e Monza podem definir muita coisa | AutoSport

O trio de corridas seguido que temos pela frente e que arranca este fim de semana na, Bélgica e que prossegue com Países Baixos (Zandvoort) e Itália (Monza) tem grande importância na luta pelo título, ainda que convenha recordar que ainda nem sequer se chegou a meio da época de F1. Saber mais sobre onde e quando se irá correr, mantendo o objetivo de 23 corridas, ver-se-á mais à frente mas a verdade é que estão apenas concluídas 11 corridas e há 12 pela frente.

Portanto, é preciso colocar em perspetiva a luta pelo título, pois há mais de metade da época pela frente. Agora vêm aí Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza. Duas delas são familiares às equipas, mas isso não as torna menos desafiantes. E com a Mercedes e Red Bull tão próximas, não há nenhum favorito claro em nenhum local, nesta fase.

Com o regresso de Zandvoort pelo meio, será interessante perceber como vai ser a corrida pelo título depois desta tripla de Grandes Prémios.

Depois disso, faltarão nove rondas, e até lá uma boa série de resultados poderá colocar um piloto numa posição muito forte, muito rapidamente.