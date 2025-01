F1:  Spa-Francorchamps renova contrato, mas já em sistema de rotação

Com a crescente procura de corridas de F1, outros locais europeus, como Imola e Barcelona, enfrentam um futuro incerto, enquanto Zandvoort deixará de existir a partir de 2026. O Grande Prémio da Bélgica de 2025, marcado para 25-27 de julho, contará com um Sprint de F1, proporcionando mais emoção aos fãs.

Spa, uma das pistas mais históricas da F1, continua a ser uma das favoritas dos fãs com o seu traçado desafiante, incluindo a icónica secção Eau Rouge-Raidillon. Originalmente parte do primeiro campeonato de F1, em 1950, numa pista de estrada de 14 km, a pista foi modernizada na década de 1980 e tem sido uma presença quase constante desde 1985.

O icónico circuito seguirá o novo sistema rotativo da F1, o que significa que não fará parte do calendário em 2028 e 2030. Este compromisso permite que a F1 introduza novos locais, mantendo Spa a longo prazo, assegurando a estabilidade financeira do evento com o apoio do governo da Valónia.

