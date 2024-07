F1: Spa-Francorchamps e Zandvoort deverão alternar no calendário

Na semana passada surgiram rumores que Zandvoort poderia perder a F1 depois de 2025, ano em que termina o atual contrato. Segundo novas indicações, a pista neerlandesa poderá continuar a receber o Grande Circo, mas com uma ‘nuance’. Terá de alternar no calendário com Spa-Francorchamps.

Segundo a publicação formule1.nl, as negociações com a Liberty Global resultaram num acordo preliminar, com o contrato atual a expirar no próximo ano. Um anúncio oficial sobre o acordo deve ocorrer durante a próxima edição do GP dos Países Baixos, em 25 de agosto.

A alternância começará provavelmente com Spa-Francorchamps em 2026 e Zandvoort em 2027, embora essa ordem ainda não esteja confirmada.

Devido ao aumento da competição por vagas no calendário da Fórmula 1 é necessário criar espaço no já lotado calendário de 24 corridas. Isso levou à especulação sobre a rotação das corridas entre a Bélgica e Holanda. O GP da Holanda em Zandvoort, que regressou ao calendário em 2021 após uma longa ausência, tem sido um sucesso, com Max Verstappen vencendo as edições de 2021, 2022 e 2023. Zandvoort é bem-visto pela Liberty Global e pela FOM devido à sua combinação de entretenimento e desporto de alta qualidade.

A má notícia é que poderemos deixar de ter Spa todos os anos. Uma das melhores pistas do calendário fica assim limitada a aparições de dois em dois anos, o que pode ser encarado como uma perda para a qualidade geral do espetáculo da F1. Spa é uma das pistas mais míticas e uma das mais antigas do calendário, reconhecida por todos como uma das melhores. Mas o interesse cada vez mais forte de outros países deverá levar a Liberty a propor esta solução.