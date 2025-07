F1, Sortes opostas de Sainz e Albon na Williams em Spa

No caso de Albon a Williams teve uma execução impecável da corrida, aliada a um carro que se mostrou eficaz nas condições predominantes, o que resultou num sucesso significativo, reforçando a confiança da equipa para as próximas provas.

A equipa Williams elogiou a pilotagem de Albon, a estratégia bem definida e a eficácia da paragem nas boxes, que foram cruciais para manter a posição. James Vowles, o chefe de equipa da Williams, realçou a solidez do pacote de atualizações do carro, que permitiu a Albon competir de forma eficaz contra equipas de topo.

Para agravar a situação, Sainz sofreu uma paragem nas boxes lenta, o que o impediu de capitalizar uma estratégia de undercut sobre os rivais. No final, terminou a corrida na 18.ª posição, fora dos pontos. Apesar da desilusão, Sainz destacou a boa performance na corrida Sprint e o bom funcionamento do novo pacote de atualizações no carro de Charles Leclerc, mostrando-se otimista para a próxima semana.

Carlos Sainz teve um fim de semana desafiante no Grande Prémio da Bélgica. Partindo das boxes, uma decisão tomada após a qualificação para corrigir um erro de setup e instalar uma asa traseira de alta carga aerodinâmica (pensada para a chuva), o piloto da Ferrari viu-se em desvantagem. A corrida acabou por decorrer maioritariamente em piso seco, tornando a configuração do seu carro menos eficaz.

