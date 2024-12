F1: Sonny Hayes (Brad Pitt) venceu o GP de Abu Dhabi, com George Russell e Charles Leclerc no pódio

F1 é um filme protagonizado por Brad Pitt no papel de Sonny Hayes, um piloto reformado que regressa para ser mentor de um estreante, Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris. Realizado por Joseph Kosinski e produzido por Jerry Bruckheimer e Lewis Hamilton, o filme tem estreia marcada para 25 de junho de 2025 através da Warner Bros. Pictures, incluindo sessões IMAX.

A história centra-se na redenção de Hayes e na orientação Pearce enquanto o duo se esforça por elevar a sua equipa fictícia, APXGP, no competitivo mundo da F1. O elenco inclui Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia, e Samson Kayo.

Filmado durante eventos reais do Grande Prémio de F1, como o Grande Prémio da Grã-Bretanha, o filme incorpora sequências de corrida autênticas (a Mercedes preparou seis chassis de F2, quatro com motor Mechacrome, sendo que um deles recebeu motores elétricos para simular as paragens nas boxes, tecnologia que as equipas estão a ponderar replicar) e pode incluir participações especiais de verdadeiros pilotos de F1. Com ênfase no realismo, o filme promete uma ação de corrida intensa e uma narrativa convincente. Uma das últimas cenas filmadas foi no GP de Abu Dhabi, com Brad Pitt, ou melhor, Sonny Hayes a festejar a vitória, ao lado de George Russell e Charles Leclerc.

There are so many special people to thank.

I would first like to thank Ruben.

Ruben has been a great friend and a brother for a long time. He took a chance on me last year, and well, the rest is history.

For that, I am grateful. Thank you.#F1 #Formula1 #AbuDhabiGP #APXGP pic.twitter.com/RO9bZYJSXv

— Sonny Hayes (@SonnyHayesF1) December 9, 2024