F1 – Sondagem: Quem vai levar a melhor nas lutas internas?

O colega de equipa é o primeiro adversário. A luta interna é a primeira e, por vezes, a mais importante, pois é a única que acontece com o mesmo carro. Dois pilotos com as mesmas condições, a mesma equipa, o mesmo material e o mesmo contexto.

As comparações entre os colegas de equipas são sempre muito esmiuçadas, pois são as únicas que se podem fazer diretamente. Quem levar a melhor sobre o colega, ganha o primeiro confronto, ganha a equipa e ganha condições para ter prioridade no caso de decisões que impliquem que um piloto fica em vantagem.

2025 vai dar-nos muitas novidades neste capítulo com oito duplas novas neste campeonato que se aproxima a passos largos. A questão que colocamos aos nossos leitores é simples. Que piloto se vai destacar nos confrontos internos? Colocamos as dez duplas a votação para que possa dar a sua opinião.