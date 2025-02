F1, Sondagem: Quem vai levar a melhor nas lutas internas? – Resultados

O colega de equipa é o primeiro adversário. A luta interna é a primeira e, por vezes, a mais importante, pois é a única que acontece com o mesmo carro. Dois pilotos com as mesmas condições, a mesma equipa, o mesmo material e o mesmo contexto.

As comparações entre os colegas de equipas são sempre muito esmiuçadas, pois são as únicas que se podem fazer diretamente. Quem levar a melhor sobre o colega, ganha o primeiro confronto, ganha a equipa e ganha condições para ter prioridade no caso de decisões que impliquem que um piloto fica em vantagem.

2025 vai dar-nos muitas novidades neste capítulo com oito duplas novas neste campeonato que se aproxima a passos largos. A questão que colocamos aos nossos leitores é simples. Que piloto se vai destacar nos confrontos internos?

Os resultados das votações não foram surpreendentes. A votação mais equilibrada foi a da Haas, e a menos equilibrada foi a da Aston Martin. Em todas as equipas houve um claro vencedor e, como tal, um claro favorito para os leitores, no que se refere às lutas internas para 2025. Mesmo na Ferrari, com um confronto Hamilton vs Leclerc, a vantagem de Leclerc na votação é bem visível.

Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (RB), Carlos Sainz (Williams) e Nico Hülkenberg (Sauber). A tendência é dar vantagem aos homens da casa, ou seja, aos pilotos já inseridos na estrutura. Apenas Carlos Sainz contraria essa tendência.