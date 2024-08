F1, Sondagem: Quem foi o piloto que mais se destacou na primeira metade da época? – Resultados

Na pausa de verão é tempo de balanços. Apesar de já termos ultrapassado o meio da época, vamos considerar as 14 corridas já feitas como a primeira metade da temporada.

Max Verstappen lidera o campeonato, com uma vantagem confortável, com a luta pelo segundo lugar ao rubro, com Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz e até Lewis Hamilton têm legítimas ambições ao segundo lugar.

Com sete pilotos a vencerem este ano e oito pilotos a subirem ao pódio, há vários motivos de destaque. E mesmo nas lutas no meio da tabela, há pilotos que estiveram em evidência.

Assim, desafiamos os leitores do AutoSport a escolher o piloto que mais se destacou pela positiva nesta primeira metade. Qual foi o piloto que mais o impressionou e que melhor conta deu de si?

Olhando para os resultados, Oscar Piastri foi o piloto mais votado, com 37,3% dos votos, seguido de Lando Norris (31,6%), com a dupla da McLaren a destacar-se. Lewis Hamilton foi o terceiro mais votado com 13,3%. Max Verstappen (10,2%) e Nico Hülkenberg (2,2%) completaram o top 5.

VOX POP

Cágado1

Piastri. Entendo por destacar o superar das expectivas e atingir um bom patamar de resultados.

MiguelCosta

Piastri, na minha opinião, aquele que considero o melhor piloto australiano desde o Alan Jones. Foi um crime ficar de fora um ano, mas lá está, existem outros “atributos” que colocam pilotos na F1, sem terem CV ou talento para estar na categoria topo. Felizmente a McLaren aproveitou a situação e realizou uma manobra fantástica ao trazê-lo para a equipa, e o seu talento colocou a nu algumas lacunas que considero que o Norris tem, é a vantagem de se ter dois pilotos acima da média. Acho que é um prodígio.