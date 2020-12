F1, Sondagem: Qual o melhor piloto no GP de Sakhir?

A pergunta é simples e direta. Qual o piloto que para si mais se evidenciou no GP de Sakhir, a penúltima prova do ano, que teve como vencedor Sérgio Pérez. Iremos colocar os pilotos do top 10 à votação mas a caixa de comentários pode e deve ser usada para apontar outra escolha.

A carregar…