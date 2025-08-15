F1, Sondagem: Qual o melhor estreante até agora?

A temporada de 2025 da Fórmula 1 trouxe uma das levas mais promissoras de estreantes dos últimos anos, com sete nomes em destaque, incluindo Franco Colapinto, que entrou na Alpine a partir da sexta prova. Uma excelente “colheita” que promete talento tanto para o presente como para o futuro.

Entre os rookies, Kimi Antonelli (Mercedes) e Isack Hadjar (Racing Bulls) têm-se destacado de forma consistente, tanto em qualificação como em ritmo de corrida. Antonelli, apontado como a maior promessa, já somou 64 pontos e conseguiu como melhor resultado o 3º lugar no Canadá. Sofreu uma queda de rendimento após uma atualização da Mercedes que piorou o carro, perdendo parte do ímpeto mostrado no arranque da temporada.

Hadjar (22 pontos), por sua vez, impressiona pela rapidez e consistência. Apesar de ter começado com um acidente na primeira corrida, pontuou pela primeira vez na terceira jornada e, desde então, tem-se tornado no piloto mais regular da Racing Bulls. O seu melhor resultado até agora é um 6º lugar em Mónaco, e o jovem piloto já foi associado à Red Bull.

Gabriel Bortoleto (Sauber) tem apresentado uma trajetória ascendente ao longo da época, impulsionado pelas melhorias no carro da equipa. Começou de forma discreta e com alguns erros, mas desde a atualização do seu monolugar tem sido um dos rookies mais consistentes, com destaque para o 6º lugar na Hungria.

Oliver Bearman (Haas) revela alguma inconsistência, mas também uma velocidade assinalável. De todos os estreantes, é talvez o menos regular, mas demonstra grande potencial. Com 8 pontos até ao momento e melhor resultado de 8º lugar na Austrália, Bearman mostra que, limando as arestas típicas da idade, poderá alcançar um nível elevado. Consideramos Bearman rookie, apesar de já ter feito três corridas em 2024.

Jack Doohan (Alpine) teve apenas seis corridas para mostrar o seu valor e acabou por não pontuar, sendo afastado para dar lugar a outro piloto relativamente inexperiente, Franco Colapinto, que já não se pode considerar rookie. O mesmo se aplica a Liam Lawson, apesar de ser a sua primeira época completa na F1 (já tinha 11 corridas feitas antes desta temporada), com um arranque demasiado curto na Red Bull e um trabalho de reconstrução de confiança ao longo da primeira metade do ano, com alguns sinais promissores nas últimas corridas.

O AutoSport desafia agora os leitores a eleger o melhor estreante da temporada até ao momento.

