F1, Sondagem: Qual o balanço de 15 anos de DRS?

A história do DRS (Drag Reduction System) ilustra como a necessidade pode impulsionar inovação. Concebido para combater a monotonia das corridas de Fórmula 1, marcadas por dificuldades quase intransponíveis em ultrapassar devido ao ar turbulento gerado pelos monolugares, o sistema transformou radicalmente o desporto a partir de 2011. Ao longo de quinze anos, tornou-se simultaneamente uma ferramenta essencial, uma fonte de polémica e um símbolo das limitações técnicas que a Fórmula 1 nunca conseguiu eliminar por completo.

Antes da introdução do DRS, episódios como o Grande Prémio de Abu Dhabi de 2010 — no qual Fernando Alonso ficou preso atrás de Vitaly Petrov durante toda a corrida, perdendo o título — revelavam um problema estrutural: era quase impossível seguir um carro de perto, quanto mais ultrapassá-lo. O DRS surgiu como resposta direta a esse desafio, permitindo reduzir o arrasto nas retas e aumentando significativamente a velocidade de ponta. O impacto foi imediato: as ultrapassagens passaram de 547 em 2010 para cerca de 1.500 em 2011, revitalizando o espetáculo.

Os benefícios foram amplamente reconhecidos. Pilotos como Sébastien Buemi e Vitaly Petrov elogiaram o impacto imediato do sistema, e as audiências voltaram a envolver-se com corridas menos previsíveis e mais emocionantes. O DRS contribuiu para momentos memoráveis e ajudou a reabilitar o espetáculo numa fase crítica da Fórmula 1.

Contudo, as críticas nunca desapareceram. Para puristas como Kimi Räikkönen, o DRS representava uma interferência artificial que reduzia o mérito das ultrapassagens, facilitando-as em demasia e retirando ao piloto da frente a capacidade de se defender. Outros apontavam injustiças estruturais, argumentando que o sistema por vezes recompensava circunstâncias fortuitas mais do que talento puro. Episódios como o Grande Prémio da Malásia de 2016 evidenciaram essa vulnerabilidade: um piloto dentro da zona de DRS tinha vantagem quase irrefutável.

Na visão de muitos especialistas, o DRS foi sempre um remendo temporário para um problema mais profundo: a dificuldade crónica dos carros em seguirem-se de perto. A revolução regulamentar de 2022, ainda que significativa, não resolveu totalmente essa limitação. Assim, o DRS persistiu como solução intermédia durante década e meia.

O horizonte de 2026, porém, marca o fim desta era. As novas regulamentações apresentarão asas móveis adaptativas, com modos X e Z disponíveis para todos os pilotos a qualquer momento, substituindo o tradicional botão de DRS. Esta abordagem assume, tacitamente, que o sistema foi eficaz no seu propósito, mas sempre provisório. O desporto prepara-se agora para abandonar esse paliativo e avançar para uma solução estrutural mais coerente com a forma moderna da Fórmula 1.

A questão é simples. Depois de 15 anos de DRS que balanço faz do sistema que veio mudar a forma como as ultrapassagens eram feitas e vistas? O leitor tem a palavra: