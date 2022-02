F1, Sondagem: Dar menos informação aos pilotos pode ser solução? | AutoSport

A F1 entra numa nova era e são muitas as ideias a surgir sobre como melhorar o espetáculo. E uma ideia que já foi avançada várias vezes é a redução da informação que chega aos pilotos para que assim possam decidir por eles como fazer a suas corridas.

Muitas vezes vemos os pilotos a discutir com os engenheiros as estratégias de corrida e os tempos de entrada nas boxes. Já por várias vezes ficamos surpreendidos com a capacidade de Fernando Alonso, por exemplo, que é capaz de entender a corrida à sua volta e escolher as lutas certas para conseguir o melhor resultado. Não é fácil jogar xadrez a mais de 200km/h mas há alguns pilotos que são capazes. E se fizéssemos com que todos fossem obrigados a isso, diminuindo ao mínimo a informação dada ao piloto, ficando este apenas com os mostradores na pitwall, a cada volta, um pouco como acontecia no passado? Esta ideia já foi várias vezes referida e foi novamente repescada por Mark Hughes, num texto feito para a The Race.

“Em vez de serem instruídos pela pitwall, teriam de ser eles próprios a tomar as suas próprias decisões sobre como gerir as suas corridas”, escreveu Hughes. “Sem a visão geral ou os conhecimentos detalhados da pitwall, os pilotos não se aproximariam tão perto da forma ideal de correr a corrida”.

É uma ideia que faz sentido. Se queremos que os pilotos sejam os melhores do mundo, devem ser colocados à prova com diversos desafios e não “apenas” estarem focados na condução. Seria uma forma de baralhar as contas e de tornar as corridas mais imprevisíveis, abrindo caminho para resultados surpreendentes.

Mas, pessoalmente, considero que não é o caminho ideal. A estratégia é uma parte importante da corrida, com muito trabalho feito nos bastidores para encontrar a forma ideal de fazer a corrida. Sim, a menor informação introduziria mais variabilidade nos resultados, mas ao mesmo tempo retiraria uma componente importante da F1 que muitas vezes é esquecida. O jogo de equipa. O piloto é a face visível de um batalhão de homens e mulheres que trabalham com o objetivo de vencer. Mas há muito esforço feito do lado dos mecânicos, dos engenheiros, dos responsáveis das equipas para que tudo corra bem. Estar a minimizar esse contributo é desvalorizar esse trabalho. Claro que os estrategas das equipas encontrariam formas de dar a volta à situação e os famosos “Planos A, B e C” poderiam ganhar mais letras para fazer frente a situações durante a corrida. Mas não podemos esquecer momentos deliciosos como o que vimos em Barcelona no ano passado em que a Mercedes aplicou um golpe estratégico de génio. Essa decisão necessitou de muita ponderação e um piloto muito dificilmente poderia decidir da mesma forma. Entendo que devemos colocar os pilotos à prova e os mais inteligentes em pista devem ser premiados por isso, mas não acho que retirar uma das componentes mais interessantes da F1, que é o jogo de equipa feito pelos estrategas e pelos mecânicos, melhore o espetáculo. O que se pode e deve fazer é mostrar um pouco mais das comunicações entre equipa e piloto. Fazê-lo na dose certa é um desafio, mas poucos serão os que não consideram o vídeo da F1 sobre a Mercedes no GP da Espanha interessante. Mas esta é apenas a minha opinião. O leitor pode dar a sua, votando na sondagem abaixo indicada e dando a sua opinião na caixa de mensagens.

