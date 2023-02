F1: Sofia Flörsch será piloto da academia Alpine em 2023 | AutoSport

Sophia Flörsch é a adição mais recente da academia Alpine para a época de 2023, confirmada depois do evento de apresentação do novo monolugar da equipa na Fórmula 1. Flörsch regressa este ano aos comandos de um monolugar F3 competindo a tempo inteiro no Campeonato FIA de Fórmula 3 com a PHM Racing by Charouz, depois de o ter feito na época de 2020 com a Campos Racing, e a sua adição à academia Alpine faz parte do programa Rac(H)er desenvolvido pelos franceses.

Durante o evento oficial de lançamento da equipa em Londres para a apresentação do seu concorrente de Fórmula 1 2023, o A523, a Alpine anunciou ainda novos desenvolvimentos para o seu programa Rac(H)er confirmando a sua ambição de promover a igualdade de oportunidades para homens e mulheres para melhorar o seu desempenho. Para a Alpine, “trazer diversidade à sua estrutura, mantendo simultaneamente a meritocracia, é um pilar importante na melhoria do seu desempenho” e para alcançar este objetivo, os franceses anunciaram a criação do Centro de Alto Rendimento Humano em Enstone (Reino Unido) para colocar a performance e os pilotos no centro do seu programa de formação. O Centro de Alto Rendimento Humano irá analisar o rendimento de cada piloto, independentemente do seu género. Estes dados melhorarão a compreensão do desempenho dos atletas e contribuirão “para a criação de programas de treino à medida construídos pelo Diretor da Academia Alpine Julian Rouse e a sua equipa, supervisionados pelo chefe de equipa Alpine de F1”, Otmar Szafnauer.

Também Abbi Pulling, que competiu na W Series, deixa de ser uma piloto Afiliada Alpine para a Academia, vindo a competir na Fórmula 1 Academy Series de 2023.

Como parte do programa Rac(H)er, seis jovens pilotos juntam-se oficialmente ao programa de karting da Alpine: Aiva Anagnostiadis (15 anos, da Austrália), Angélina Proenca (13 anos, de França), Chiara Battig (12 anos, da Suíça), Lisa Billard (13 anos, de França), Maria Chiara Nardelli (12 anos, de Itália) e Kaur Kera Sukhmani (10anos, do Reino Unido).

Confirmado ainda durante o evento de apresentação da equipa de Fórmula 1 foi a manutenção da função de piloto de reserva de Jack Doohan, que se mantém ainda como membro da Academia Alpine juntamente com Victor Martins, Nikola Tsolov, Matheus Ferreira, Kean Nakamura, Gabriele Mini, Aiden Neate e Abbi Pulling, a que se juntou Flörsch. Olli Caldwell passou para o programa ‘sportscars’ da Alpine como parte dos planos a longo prazo para alinhar a Academia com outras competições da marca, nomeadamente no Campeonato do Mundo de Resistência e para o projeto LMDh que se estreia em 2024.