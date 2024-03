F1: Situação da Alpine não altera compromisso de Esteban Ocon com a equipa | AutoSport

Esteban Ocon continua firme no seu compromisso com a Alpine, apesar dos desafios enfrentados pelos franceses nas primeiras provas da temporada de 2024 da Fórmula 1.

“O mais importante para mim é tirar o máximo partido do carro e fazer o melhor trabalho possível”, disse Ocon, depois de ainda não ter somado qualquer ponto esta temporada. “Quero sair do carro depois do fim de semana e pensar que fiz o máximo que podia ter feito, alcancei o melhor no fim de semana. Não altera a minha visão das coisas e a forma como quero abordar os fins de semana”.

Apesar da falta de desempenho do A524 em pista, Ocon sublinha a união que continua a existir internamente na Alpine. “Obviamente, é um momento frustrante como piloto, como engenheiro, como chefe de equipa, de todos. Não gostamos da situação em que nos encontramos. Continuamos a manter-nos unidos, toda a equipa, e isso é o mais importante. Se o moral desce, toda a gente fica em baixo depois de tempos tão difíceis […]. Não é esse o caso”.

Apesar das preocupações levantadas ainda durante os testes de pré-temporada sobre a competitividade da Alpine, Ocon mantém a sua concentração e determinação. As apreensões da equipa foram confirmadas no Grande Prémio do Barém, onde a Alpine se viu na parte de trás da grelha, incapaz de causar um impacto significativo durante a corrida, repetindo-se um cenário semelhante na Arábia Saudita.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA