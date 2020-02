F1: Sistema DAS pode ‘colidir’ com regras do Parque Fechado

O sistema DAS da Mercedes pode ter sido considerado legal pela FIA – embora já proibido para 2021 – mas pelos vistos há quem já tenha encontrado uma possível forma de vir a ser interdito o sistema que permite aos pilotos da Mercedes ajustar o camber das rodas da frente empurrando ou puxando o volante do monolugar, já este ano.



A FIA não comenta, mas em declarações ao Motorsport, o Diretor Desportivo da Renault Alan Permane, adverte que o sistema pode não obedecer às regras de Parque Fechado que limita o que se pode fazer no carro depois do início da qualificação.

A questão tem a ver com a interpretação que se dá ao que é o sistema: direção ou suspensão?



É que as regras proíbem as equipas de fazer alterações na suspensão ou configuração aerodinâmica (exceção feita à asa da frente), em Parque Fechado. Mas nada referem relativamente à direção. Será o sistema considerado fazendo parte da suspensão ou direção?



Como se percebe, a FIA vai ouvir argumentos das partes, mas só se houver uma queixa formal. Caso contrário, tudo fica como está: legal.