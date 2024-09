F1: Singapura recebe quarta zona DRS

Está a chegar o fim de semana mais desafiante do ano. Singapura é palco da 18.ª jornada do campeonato do mundo de F1 e há algumas novidades, como uma quarta zona DRS.

O Grande Prémio de Singapura representa um grande desafio logístico, com as equipas a deslocarem-se rapidamente de Baku para Singapura para as primeiras corridas consecutivas entre os dois locais. A corrida de 2023 apresenta os mesmos compostos de pneus dos anos anteriores (C3, C4, C5) e de pistas recentes como Monza e Baku. O circuito, um dos mais sinuosos, foi modificado para reduzir as curvas e melhorar a fluidez, aumentando a contagem de voltas para 62. As secções repavimentadas oferecem um asfalto mais suave e os pilotos irão recolher dados importantes sobre os pneus durante os treinos.

Como se trata de um circuito de rua, os erros custam caro devido às limitadas áreas de saída de pista, fazendo com que o Safety Car seja uma presença frequente. A estratégia de uma paragem é comum devido aos longos tempos de paragem nas boxes e às ultrapassagens difíceis. Uma estratégia de duas paragens só pode ser viável se a corrida for neutralizada.

No circuito de Marina Bay, os pilotos tentam prolongar frequentemente os seus primeiros stints para equilibrar a estratégia de corrida, o que pode levar a um comboio de carros incapazes de ultrapassar, mesmo com três zonas DRS. Para aumentar as ultrapassagens, a FIA introduziu uma quarta zona DRS entre as curvas 14 e 16. O clima imprevisível de Singapura, com elevada humidade e potencial chuva forte, aumenta o desafio.

9 das 14 corridas foram ganhas a partir da pole. Sebastian Vettel detém o recorde com cinco vitórias, mas Lewis Hamilton está a aproximar-se com quatro vitórias e o mesmo número de poles.