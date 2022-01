F1: Singapura garante lugar até 2028 | AutoSport

A F1 já não visita Singapura desde 2019, mas a exigente pista citadina garantiu lugar no calendário até 2028. Um novo contrato foi assinado e garante assim a permanência de Singapura por mais sete anos.

“Estou encantado por ver a Fórmula 1 continuar a correr em Singapura por mais sete anos”, disse o CEO da F1, Stefano Domenicali. “O Circuito Marina Bay acolheu a primeira corrida noturna na história da F1 em 2008, e Singapura tem continuado a emocionar fãs, equipas e pilotos desde então.

“Singapura ocupa um lugar especial no calendário de F1, e esta extensão faz parte do nosso compromisso a longo prazo de continuar a fazer crescer o desporto na Ásia. Os planos que estão em curso para reduzir a pegada de carbono do evento são impressionantes e alinham com os nossos planos de ser o Carbono neutro como desporto até 2030 e espero continuar a nossa relação de sucesso com o GP de Singapura e o Conselho de Turismo de Singapura, à medida que a Fórmula 1 regressa a esta incrível cidade”.