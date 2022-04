F1: Singapura em dose dupla pode ser solução, se Qatar não avançar | AutoSport

A invasão russa à Ucrânia levou a que a F1 cancelasse o GP da Rússia, ficando assim uma vaga em aberto no calendário de 23 corridas. Várias opções foram colocadas em cima da mesa (Portimão também foi uma das opções faladas), mas o grande favorito parece ser o Qatar, que no ano passado recebeu a F1 em Losail e que assinou um acordo por 10 anos, a começar em 2023.

Como o Qatar recebe o mundial de futebol no final deste ano, os responsáveis do país pretendiam que este ano fosse apenas focado nessa competição, com as atenções a virarem-se para a F1 em 2023. Mas o surgimento desta vaga mudou o cenário e o Qatar passou a ser visto como uma solução para substituir o GP russo. No entanto, a motorsport.com noticia hoje que surgiram algumas incertezas do lado dos organizadores do Qatar e que outras opções estão a ser exploradas e uma delas é correr duas vezes em Singapura. A ideia foi discutida com os promotores da prova em Singapura, que poderiam eventualmente realizar as duas corridas em fins-de-semana consecutivos em horas do dia ligeiramente diferentes. Outra opção que está a ser discutida é o uso da versão exterior do circuito do Bahrein, tal como no GP de Sakhir em 2020. Estas parecem ser as opções mais fortes nesta fase.