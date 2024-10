F1: Singapura 2023 foi ponto de viragem para Charles Leclerc

Jock Clear, engenheiro da Ferrari e “driver coach” de Charles Leclerc, identificou o Grande Prémio de Singapura de 2023 como um momento crucial para Leclerc, onde aprendeu lições valiosas depois de o seu colega de equipa da Ferrari, Carlos Sainz, ter conquistado a vitória.

Leclerc, que começou a corrida em 3º, mas terminou em quarto, ultrapassado por Sainz, o único piloto fora da Red Bull a vencer uma corrida em 2023. Clear observou que esta experiência levou Leclerc a concentrar-se na execução da corrida em vez de apenas na qualificação, melhorando a sua gestão da corrida.

Embora Leclerc seja conhecido pelas suas excecionais capacidades de qualificação, Clear acredita que 2024 mostrou um crescimento na sua capacidade de corrida, particularmente na gestão dos pneus. Esta melhoria é atribuída tanto ao foco da equipa em melhorar o desempenho em corrida como ao desenvolvimento de Leclerc como piloto.

“Penso que ele reagiu bem a um companheiro de equipa muito forte”, disse Clear. “Há muito que falamos sobre as qualidades do Carlos e o facto é que o Carlos provavelmente não tem a vantagem do ritmo que o Charles consegue mostrar na qualificação, mas se olharmos para Singapura no ano passado, isso é muito importante para o Charles.

Foi uma corrida em que o Charles era o favorito para ganhar. Ele costuma ir para lá com muita confiança e o facto de o Carlos lhe ter feito “um golo” debaixo do nariz foi muito doloroso. Penso que este tipo de coisas o fez concentrar-se no trabalho no domingo.

Não quer dizer que ele nunca tenha pensado nisso, mas significa que se muda um pouco o foco, se o tiramos da mentalidade de se focar apenas na qualificação”.