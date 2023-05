F1: Sinais positivos das atualizações da Alpine | AutoSport

Foi um fim de semana muito complicado para a Alpine em Baku, mas apesar dos resultados menos conseguidos dos pilotos gauleses, a equipa salientou que as atualizações apresentadas deram sinais positivos.

Depois da pausa entre o GP da Austrália e o do Azerbaijão, a Alpine apresentou como atualizações no A523 um novo fundo, novas asas dianteira e traseira e reviu a suspensão. Esperando que os desenvolvimentos ajudassem os pilotos a encurtar a diferença para a Mercedes, os responsáveis da Alpine assistiram a uma prova marcada por problemas com os seus carros, acidentes e uma estratégia que não funcionou. Em termos de atualizações, Alan Permane considera que foram dados passos em frente.

“Funcionou como o previsto. De facto, superou um pouco o desempenho. É um ponto positivo a retirar deste fim de semana”, explicou o diretor desportivo da Alpine. “Parece que podemos continuar a tendência de montar componentes no carro sem ter de as testar muito, o que é uma grande vantagem e algo em que ganhámos confiança no ano passado”.

O responsável admite que mais desenvolvimentos ao carro deste ano serão apresentados em Miami e Imola. “Há boas coisas a serem preparadas e é ótimo ter a confiança de que vão funcionar à primeira. Estamos muito confiantes de que as nossas atualizações funcionam. Vimos isso no ano passado. Conseguimos perceber em poucas voltas, apesar de só termos feito algumas voltas no treino livre 1, que tudo parecia normal”.