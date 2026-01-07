F1: Sinais de interesse para o regresso da Alemanha ao calendário, mas sem propostas concretas

O eventual regresso do Grande Prémio da Alemanha ao calendário da Fórmula 1 voltou a ser tema de debate, depois de Stefano Domenicali ter admitido que a porta permanece aberta, desde que existam as condições adequadas. A possibilidade surge num contexto em que a Fórmula 1 procura equilibrar a sua herança histórica com a crescente expansão para novos mercados.

A Alemanha tem uma ligação profunda à Fórmula 1, com presença no campeonato desde 1951 e uma participação contínua entre 1961 e 2006. Apesar desse legado, o país está ausente do calendário desde 2019, ano em que Hockenheim recebeu pela última vez a Fórmula 1. O Nürburgring regressou apenas de forma pontual em 2020, com o Grande Prémio de Eifel, num contexto excecional provocado pela pandemia. Desde então, a expansão global da modalidade, sob a gestão da Liberty Media, dificultou o regresso permanente de provas europeias tradicionais.

Sinais de interesse e dialogo mas…

Domenicali reconhece que continuam a existir sinais de interesse e disponibilidade para diálogo, embora sublinhe que qualquer regresso terá de assentar numa proposta financeiramente sustentável. Um cenário realista aponta para Hockenheim, que tem investido na modernização das suas infraestruturas. Já o Nürburgring admitiu limitações económicas que tornam improvável, para já, o seu regresso à Fórmula 1.

O responsável máximo da categoria fez ainda questão de salientar que a Fórmula 1 não está sob pressão para garantir um acordo, numa altura em que recebe múltiplas candidaturas de diferentes regiões do mundo. Nesse contexto, a tradição e o valor histórico, por si só, não serão suficientes para assegurar o regresso da Alemanha ao calendário.

Stefano Domenicali mostrou-se cautelosamente otimista:

“Estamos abertos e preparados para qualquer tipo de discussão. Vejo alguns sinais de otimismo e espero que isso evolua nos próximos meses. Estamos interessados em regressar à Alemanha, mas com o promotor certo e a proposta certa. O lado positivo é que não estamos desesperados, porque temos muitos pedidos de todo o mundo. Se o mercado alemão não considerar prioritário o regresso da Fórmula 1, temos de aceitar isso e olhar em frente.”