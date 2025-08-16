F1: Sinais animadores vindos da Williams em 2025

É preciso recuar até 2017 para encontrarmos uma temporada semelhante à que a Williams está a protagonizar em 2025. Em 2016, a equipa somou mais de 100 pontos nas 14 primeiras corridas; em 2017, tinha 59. Este ano, já acumula 70 pontos, número que não alcançou no final de qualquer temporada entre 2018 e 2024. Um claro sinal de que 2025 poderá ser um ponto de viragem.

O FW47 tem mostrado ritmo consistente na maioria das corridas, com destaques para os 5º lugares de Alex Albon na Austrália, Miami e Monza. Das 14 provas disputadas, a Williams apenas não pontuou em quatro, evidenciando regularidade numa equipa cujo foco está totalmente voltado para 2026, ano em que espera consolidar um monolugar ainda mais competitivo.

Nem tudo tem sido perfeito: problemas de arrefecimento afetaram a fiabilidade do carro, levando a perdas de performance em algumas provas. Além disso, o desempenho do FW47 é mais talhado para circuitos rápidos e com longas retas.

Alex Albon: referência sólida

Alex Albon é a referência da equipa depois das passagens de vários colegas que nunca lhe fizeram sombra. Albon é importante para a Williams não só pelo tempo que tem com a equipa, mas pela sua qualidade. Muitas vezes foi dito que o tailandês precisava de se impor mais e ser mais assertivo com os engenheiros e temos visto cada vez mais isso. Um Albon por vezes agressivo no rádio nos pedidos que faz e nas queixas. Mas mantém a sua essência e, acima de tudo, a sua qualidade, nem sempre reconhecida. Para este ano tinha o desafio de enfrentar Carlos Sainz, talvez o primeiro grande teste desde que chegou a Grove. Tem passado esse teste com excelente nota.

Carlos Sainz: estabilidade e adaptação

Carlos Sainz, recém-chegado da Ferrari, trouxe estabilidade, mas ainda não vimos o Sainz do tempo da McLaren ou da Ferrari. A adaptação à Williams tem demorado um pouco mais, mas o espanhol continua convencido que fez a melhor escolha. E, mais uma vez, tem conseguido criar uma boa relação com o seu colega de equipa, notando-se que há vontade de remar para o mesmo lado, havendo inclusive muita partilha de dados, tudo em prol do crescimento da equipa. James Vowles fez a aposta certa e Sainz, apesar de não ter ainda garantido um grande resultado, tendo apenas 16 pontos, contra os 54 de Albon, está a trabalhar para um futuro melhor da equipa.

Estratégia de longo prazo

A liderança de James Vowles tem sido decisiva, privilegiando o desenvolvimento a longo prazo em detrimento de resultados imediatos. Apesar das limitações técnicas, a equipa conta com dois pilotos sólidos e regulares, capazes de lutar por bons resultados quando o carro permite. A evolução desde a chegada do engenheiro britânico é clara, e a expetativa para 2026 é elevada.

Em 2025, a Williams vive um ano de progresso significativo, gestão de problemas e preparação para a revolução regulatória que se avizinha. A perspetiva é clara: defender o 5º lugar no presente enquanto se constrói a base para voltar a ser uma referência na Fórmula 1 em 2026.

