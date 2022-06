F1: Simulações da Ferrari dizem que Leclerc poderia ter vencido em Baku | AutoSport

Charles Leclerc ficou a zeros pela segunda vez nas últimas três corridas, desperdiçando o que poderia ter sido um bom resultado. As simulações da Ferrari suportam essa teoria e segundo Iñaki Rueda, Leclerc poderia ter vencido em Baku, não fosse a falta de fiabilidade do carro.

“A corrida de Charles era diferente. Ele estava a lutar pela liderança com [Sérgio] Pérez e tinha [Max] Verstappen atrás de si”, explicou Rueda no debrief oficial da Ferrari do Azerbaijão. “Verstappen ficou ao alcance do DRS de Charles e isto é algo em que temos estado a trabalhar ultimamente. Com margens tão pequenas para a Red Bull, encontramo-nos a ganhar ou a perder jogos com ultrapassagens com DRS. “Para Baku, usamos numa asa traseira diferente e trabalhámos na nossa estratégia. Crucialmente, quando Carlos [Sainz] parou (com uma falha hidráulica), apercebemo-nos que seria muito provavelmente um período de Virtual Safety Car e preparamo-nos para o Charles entrar nas boxes no caso de a direcção da corrida pensar que tinham de usar o VSC. Isto foi crucial para a nossa corrida porque uma paragem nas boxes sob o VSC custa cerca de 10 segundos menos do que uma paragem normal nas boxes. Por causa disto, Charles foi capaz de fazer a sua única paragem na corrida com muito menos penalização do que ambos os Red Bulls. Assim, após o período de VSC, Charles partiu para ir até ao fim com os pneus duros. A Red Bull tentou ir o máximo de tempo possível nos pneus médios, mas eles estavam a degradar-se muito. Os pneus médios tinham muita degradação e Pérez perdeu muito tempo a tentar ir cada vez mais longe para compensar o ritmo do Charles. Infelizmente, após 11 voltas com os pneus duros, Charles sofreu uma falha na unidade motriz e isso encurtou a nossa corrida. As nossas simulações indicam que se não tivesse havido outro período VSC, Charles teria ganho a corrida confortavelmente contra o Verstappen. Regressamos de Baku desapontados por não termos marcado o número de pontos que deveríamos ter”, explicou ele. “Mas trazemos alguns pontos positivos. Temos um carro com um desempenho muito forte na qualificação e na corrida – somos capazes de lutar em todos os cenários possíveis. A nossa fiabilidade é um ponto fraco. Estamos cientes disto e iremos abordar esta questão no futuro. As nossas ambições ainda são elevadas e o nosso objetivo não mudou”.