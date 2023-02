F1, Simone Resta (Haas): “Seria ótimo um pódio ou uma vitória” | AutoSport

Apresentada a decoração do VF-23 e o projeto da Haas para a temporada 2023 da Fórmula 1, a equipa norte-americana já fez o shakedown do novo monolugar, o primeiro teste real apesar de bastante limitado. A equipa norte-americana apostou fortemente num regresso às lutas no meio do pelotão para 2022 e começou a época da melhor forma. O quinto lugar conquistado por Kevin Magnussen abria a porta ao que podia ser uma boa época, mas a falta de desenvolvimento do carro durante os meses seguintes, ao contrário dos adversários, fez com que a equipa tivesse uma baixa de rendimento. A surpresa maior chegou no Brasil, quando o mesmo Magnussen conquistou a primeira pole position da equipa na F1. Para 2023, prometendo que a Haas terá outra atitude quanto ao desenvolvimento durante a época em termos de atualizações, Simone Resta, o diretor técnico da equipa, sonha em assistir ao primeiro pódio da equipa ou até mesmo à vitória, apesar de não ser cauteloso quanto ao objetivo real.

“A pole position do ano passado trouxe grande alegria a todos os membros da equipa, foi a primeira para a Haas”, disse Resta. “Para mim, o nosso objetivo é sempre o de maximizar o nosso desempenho em todas as condições, em todas as pistas, com ambos os pilotos. Como isso se materializará num resultado final, não tenho a certeza. Seria ótimo ver um pódio ou uma vitória na corrida, temos sempre de apontar alto e vamos ver o que podemos conseguir em 2023”.

Sonhar nunca pagou impostos, mas Resta tem a consciência que os adversários estarão também muito bem preparados. “É sempre muito difícil prever o que vai acontecer numa nova temporada em termos de competitividade e classificação desde o primeiro ao último carro da grelha. Considerando uma boa estabilidade em termos de regulamento e considerando o resultado do ano passado, penso que podemos ver as diferenças a diminuirem, mas vamos ver”, concluiu.