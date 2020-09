F1, Simon Roberts (Williams): “O que fizermos será para melhorar o desempenho a longo prazo”

Simon Roberts, é o substituto de Claire Williams…na Williams, ocupando portanto o cargo de Diretor da Equipa de representação. Em Sochi, perguntaram-lhe como estão a correr as coisas: “Tenho estado bastante atarefado, bastante agitado, obviamente. É um grande passo em frente, estou muito orgulhoso e honrado por me pedirem para o fazer, mas há muito para fazer na fábrica. Estamos a tentar manter a equipa de gestão estável com os novos proprietários, o que é realmente importante para eles e para o resto da equipa. Por isso, o facto de eu estar a subir na hierarquia torna-nos capazes do fazer. Estamos agora a trabalhar com os novos donos praticamente todos os dias, olhando para o que precisamos de fazer para melhorar. Qual o programa a longo prazo e como podemos encontrar algum desempenho para toda a equipa durante um longo período de tempo. Não há aqui uma solução rápida. Estamos nisto a longo prazo e Dorilton também” começou por dizer Roberts, que falou também dos objetivos imediatos: “Para já eles estão apenas a tentar compreender tudo o que podem sobre o negócio. São pessoas super inteligentes e muito simpáticas, fáceis de trabalhar, por isso é ótimo tê-los por perto. Eles simplesmente estão a envolver-se em tudo o que podem. Obviamente que estiveram em Mugello, o que foi ótimo para eles e nós estamos para já apenas a olhar para os planos de investimento, tentando descobrir eficazmente qual é a primeira coisa a fazer. Não queremos cometer erros, mas tudo o que fazemos está concentrado em melhorar o nosso desempenho a longo prazo”.

A luta da Williams passa por encontrar desempenho a longo prazo e com as limitações do próximo ano, é lógico que 2022 é o próximo grande passo, por isso, a questão passa por saber se a equipa é capaz de dar um passo em frente em 2022, não esquecendo, claro, a reflexão e tomada de decisões sobre alguns dos maiores investimentos – instalações, etc. – que são necessários a longo prazo: “Estamos a olhar para tudo isso.

O que não queremos fazer é desistir em 2021. Penso que é realmente importante manter a equipa viva e ativa a competir, por isso estamos a tentar criar um plano a curto prazo e, se pudéssemos, repetir o passo que a equipa deu este ano, de 2019 para 2020. Se conseguirmos fazer algo do género, então isso coloca-nos numa boa posição para o próximo ano. O que não queremos obviamente fazer é sacrificar esforços para 2022 porque há novas regras, novos regulamentos financeiros vão começar a vigorar, por isso não’ queremos perder essa oportunidade. Não quero entrar em pormenores, mas estamos basicamente a analisar tudo isto e a dar prioridade ao longo prazo”, disse Roberts, que não sabe como será o seu futuro: “Todo o processo de venda aconteceu muito mais depressa do que qualquer um de nós esperava e depois Claire tomou a sua decisão, o que foi um choque para todos nós. Portanto, o mais importante foi manter a continuidade. Por isso, estou muito, muito contente por me pedirem para dar um passo em frente, gosto muito e espero poder continuar a fazê-lo por mais tempo – mas ainda nem sequer discutimos o assunto. Não está no topo da minha lista, e acho que também não está na deles. Há muito trabalho para ser feito e estamos todos concentrados nisso e concentrados em fazer avançar a equipa”, disse Roberts, que fez mais uma revelação interessante quanto ao teto orçamental de 2021: “A nossa ideia baseia-se em chegarmos ao limite de custos. Este ano, é demasiado tarde. Só nos faltam quatro meses e estamos praticamente decididos para onde nos dirigimos, mas para o próximo ano estamos a olhar para o que podemos fazer e agora temos dinheiro para o fazer. Mas não é um dado adquirido. Só vamos gastar dinheiro e investir onde isso fizer sentido”.