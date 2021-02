F1: Simon Roberts elogiou a época de Nicholas Latifi

O agora diretor da Williams, Simon Roberts, elogiou a época de Nicholas Latifi. Roberts considera que o canadiano conseguiu evoluiu ao longo da época mas nunca foi verdadeiramente valorizado por causa do seu colega de equipa, George Russell:

“Penso que ele teve uma época muito boa”, disse Roberts. “É muito fácil esquecer que não foi um ano fácil para entrar na equipa, particularmente quando não se sabe para que circuito se vai. Tivemos de lidar com algumas novidades”.

“Penso que o que vimos da passagem de George na Mercedes é que ele é genuinamente muito, muito bom. Portanto, qualquer pessoa que o enfrente nem sempre vai parecer brilhante nas folhas de tempos, particularmente na qualificação, onde George se destaca. Mas quando olhamos nesse contexto e nos lembramos de como Nicky é inexperiente nestes carros, penso que ele se saiu bem”.

As dificuldades de Latifi na qualificação foram aumentadas pela falta de competitividade da Williams, disse Roberts.

“Ele tem muito a aprender em como extrair o máximo na volta de qualificação. Obviamente, nós não o ajudámos com isso, não apenas no ritmo do carro, mas a consequência disso é que muitas vezes só se consegue duas voltas no sábado, porque não se consegue sair da Q1. Assim que o carro tiver o ritmo para sair da Q1 e puder obter mais resultados, aprenderá obviamente muito mais rapidamente. Por isso penso que veremos melhorias este ano.”

“O seu ritmo de corrida tem sido bom, muito bom. Ele parece ter uma capacidade natural por isso. Portanto, esperemos que os pneus de 2021 não mudem muito os requisitos e ele possa retomar onde ficou, melhorar o carro em geral ou melhorar a sua pilotagem na qualificação. Mas penso que, como temporada de estreia, ele esteve muito bem e que traz muito para a equipa.”