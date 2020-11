F1: Simon Roberts com Covid-19

A Williams, a FIA e a Fórmula 1 confirmaram que o Diretor da Williams Racing Acting Team, Simon Roberts testou positivo para a Covid-19 antes de viajar para Istambul para o Grande Prémio da Turquia, deste fim-de-semana. Simon Roberts teve um teste negativo na segunda-feira durante o horário regular de testes Covid da equipa, no entanto, depois de ter apresentado sintomas menores, submeteu-se a mais um teste na manhã seguinte que já redundou num resultado positivo. Já se isolou, e assim vai ficar durante o período de 10 dias exigido, de acordo com as diretrizes nacionais do Reino Unido. Simon Roberts não tem estado em estreito contacto com quaisquer outros membros da equipa Williams Racing, pelo que a equipa continuará a operar na pista como planeado. Dave Redding, Team Manager, e o engenheiro chefe, Adam Carter, assumirão as suas responsabilidades no terreno.