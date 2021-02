F1, Simon Roberts: “Calendário de 2021 não é sustentável…”

O Mundial de F1 de 2021 tem previstos 23 Grandes Prémios, que incluem três ‘triplas’ (corridas em três fins de semana consecutivos) e há quem entenda que é demais. Por exemplo, Simon Roberts, substituto de Claire Williams na Williams, que acredita que a carga de trabalho deste ano “não é sustentável”, a menos que as equipas façam rotação de pessoal.

O ano passado, tendo em conta que a F1 começou apenas em julho, para que se realizassem 17 corridas, foram necessários várias corridas em fins de semana consecutivos, mas este ano também há, mesmo começando em março: “Não quero parecer ameaçador, mas vamos ter de encontrar formas de ser mais adaptáveis, mais flexíveis em torno do apoio a 23 corridas”, disse Roberts à GPFans Global. “Não é sustentável se pensarmos cegamente que podemos simplesmente esperar que todos vão a um teste de Inverno e depois a eventos até dezembro. Vamos ter de encontrar uma forma de rodar pessoal. Fizemos experiências com isso no ano passado de uma forma realmente bem sucedida na Turquia. Aprendemos muito com o apoio fantástico de todos na fábrica, o espírito de todos foi absolutamente tremendo. Nem queria acreditar. Foi mesmo muito positivo”, disse.