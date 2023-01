F1: Silverstone quer evento de quatro dias no GP da Grã-Bretanha | AutoSport

O Circuito de Silverstone pretende dar mais aos espectadores que se deslocam para ver ao vivo o Grande Prémio da Grã-Bretanha. O responsável pelo palco da prova britânica, Stuart Pringle, queria ver algumas alterações ao formato do fim de semana da Fórmula 1 para que os fãs pudessem ter mais para assistir, mas sem resposta positiva dos responsáveis do campeonato, Pringle garante ter outra solução.

“Estamos a tentar prolongar o fim de semana”, disse Stuart Pringle. “Estou a trabalhar arduamente na Fórmula 1. Creio que eles precisam de mudar o formato do fim de semana. Dizem: ‘É a FIA, eles têm de fazer os testes de sistemas e outras coisas’ – bem, eu penso que devem fazê-los um dia antes. Vamos fazer algumas coisas na quinta-feira. Há muitas pessoas que querem ver outras ação e três dias não é realmente suficiente. Vamos fazer em grande, a melhor parte de um festival de uma semana. As pessoas aparecem em Silverstone numa terça-feira e montam a tenda, e pronto, estão prontas”.

O responsável por Silverstone garante durante 40 anos o circuito nunca teve lucro com a organização do Grande Prémio, mas devido ao que a Liberty Media tem feito na Fórmula 1 é agora possível reinvestir no circuito. “O BRDC [British Racing Drivers’ Club, proprietário do circuito de Silverstone] não foi capaz de lucrar com o grande prémio durante 40 anos. Agora, tenho o prazer de dizer que os proprietários da F1 têm uma visão sensata que não é do seu interesse esmagar o promotor e reconhecem que o BRDC investe todo o seu dinheiro nas instalações. Se colocarmos melhores instalações, temos uma melhor experiência para os fãs, e se for melhor para os fãs, é melhor para o campeonato em geral, e todos ganham”, concluiu.