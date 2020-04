F1: Silverstone poderá receber corridas a meio da semana

Outra proposta que está em cima da mesa para o calendário de 2020 é a realização de corridas a meio da semana. Silverstone já se mostrou favorável a esta ideia.

Todas as soluções estão a ser colocadas em cima da mesa para que a F1 possa ter uma época minimamente decente e estão a ser ponderadas corridas a meio da semana. Silverstone, que já se mostrou recetiva a receber duas corridas (ou mais) consecutivas, mesmo a meio da semana:

Questionado sobre esta possibilidade, o diretor administrativo Stuart Pringle disse à The-Race que “é igualmente viável do ponto de vista de Silverstone.”

“Se for no mesmo fim de semana, cabe à Fórmula 1 decidir porque eles controlam o cronograma e isso é assinado pela FIA. Mas poderíamos disponibilizar o circuito em fins de semana consecutivos, ou a meio da semana, ou mais, se solicitado. Iremos fazer o que for preciso para apoiar as necessidades.”

Quanto à questão de usar a pista no sentido contrário, Pringle diz que isso exigiria alterações na pista e nas barreiras de segurança, pelo que não é muito provável.

“Provavelmente, o exemplo mais absurdo de quebrar as regras, o status quo, seria correr ao contrário, porque sabemos que há seções da pista que exigiriam bastante trabalho e provavelmente não são práticas ou sensatas”. ele disse. “Mas em termos da data ou do formato, tudo isso é flexível. Trabalharemos com a Fórmula 1 para encontrar uma solução para começar o campeonato.”

“Faremos o máximo ou o mínimo que for solicitado, sob qualquer formato razoável, para tentar ajudar, porque somos uma parte interessada e queremos que a F1 volte em forma, saudável e o mais rápido possível . ”