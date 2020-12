F1: Silverstone muda nome de reta em homenagem a Lewis Hamilton

O pedaço da pista, que contém a linha de meta , será agora chamado de Hamilton Straight e torna-se a primeira parte do famoso circuito de corrida a receber o nome de um piloto.

O British Racing Drivers’ Club (BRDC), proprietário do Circuito de Silverstone, disse que “sentiu que esta honra única era uma forma adequada de reconhecer Lewis e cimentar a sua posição como o piloto de maior sucesso na história da Fórmula 1”.

O presidente do BRDC, David Coulthard, disse: “Fiquei encantado, na minha qualidade de Presidente do BRDC, por partilhar hoje esta notícia com Lewis. É a primeira vez na história de Silverstone que uma parte do circuito tem o nome de um indivíduo. Lewis tornou-se uma enorme parte desta história e os diretores do Clube e eu sentimos que não havia melhor forma de assinalar isso”.