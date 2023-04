F1: Silverstone faz alterações à curva 1 | AutoSport

O circuito britânico de Silverstone vai avançar com alterações na curva 1 do traçado, depois do incidente de Zhou Guanyu. Depois de o chinês ter capotado e sido projetado contra as redes de proteção, os responsáveis do traçado vão operar mudanças naquela zona.

Foi um grande susto para o piloto chinês da Alfa Romeo, que acabou por não sofrer consequências de maior, mas que motivou uma mudança de regulamentos técnicos para reforçar a zona do roll hoop. Mas as mudanças não se ficam por aqui e os responsáveis da pista britânica vão modificar a escapatória da Curva 1, removendo toda a zona de gravilha, que será agora substituída por uma grande secção de asfalto.

“Fizemos trabalhos neste inverno”, disse o diretor-gerente de Silverstone, Stuart Pringle, ao Motorsport.com. “Há um grande pedaço de asfalto na frente em vez de gravilha. Isto é para os impedir de os carros se enterrarem na gravilha. Esse era o verdadeiro problema”.