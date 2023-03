F1: Silverstone e Barcelona poderão beneficiar Mercedes, acredita James Vowles | AutoSport

A Mercedes tem de trabalhar muito esta temporada para produzir as soluções necessárias para fazer do W14 um monolugar que seja capaz de lutar por vitórias, tal é a diferença para Red Bull e Aston Martin, as duas equipas que lideram o pelotão atualmente. A equipa de Brackley deverá terminar a temporada com uma versão muito alterada do monolugar que apresentou em fevereiro, mas ainda assim, há potencial no carro que foi produzido, em pistas com determinadas características, confia o atual chefe de equipa da Williams e antigo estrategista da Mercedes, James Vowles.

“Haverá pistas, como Silverstone e Barcelona, onde a Mercedes alcançará resultados fortes, pelo que conheço do carro”, afirmou Vowles na Arábia Saudita, onde a equipa liderada por Toto Wolff conseguiu bater a Ferrari e terminar com ambos os pilotos dentro dos 5 primeiros.

Vowles acredita que a redução de tempo no desenvolvimento durante 12 meses imposta como sanção à Red Bull pela FIA, vai permitir às restantes equipas aproximarem-se, apesar do domínio inicial nesta temporada.

“Se penso que a Red Bull irá dominar durante toda a época? Não, duvido. No entanto, durante toda a época, será que penso que podem ser os mais rápidos? Sim. Mas ainda têm um défice de tempo disponível em túnel de vento, não é tão grande como penso que deveria ser para equilibrar as coisas, mas ainda está lá. Continuará a significar, ao longo da temporada, que outras equipas se vão aproximar. Com a sanção a ser transposta para o próximo ano, é preciso continuar a desenvolver estes carros. As diferenças serão menores”, disse.