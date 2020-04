F1: Silverstone decide a 30 de abril

Silverstone já tem data limite para tomar decisão sobre o GP da Grã Bretanha. Os responsáveis apontam para 30 de abril.

Quando faltam poucos dias para a decisão sobre um possivel adiamento do GP do Canadá, os responsáveis de Silverstone já têm data para anunciar se o GP da Grã Bretanha segue ou não. Será no fim deste mês que termos mais novidades. Até lá Canadá, França e Áustria também terão de decidir:

“Silverstone e a Fórmula 1 permanecem em diálogo sobre a situação em andamento e estão avaliando a viabilidade do Grande Prémio da Inglaterra de 17 a 19 de julho”, pode ler-se num comunicado. “Apreciamos plenamente que outros eventos desportivos do Reino Unido em julho tenham tomado decisões em relação a seus eventos, mas é importante destacar que seus acordos logísticos e desportivos diferem dos de Silverstone e, portanto, a nossa linha do tempo dá-nos até o final de abril para tomar uma final decisão. A segurança de nossos fãs, colegas e da comunidade de F1 será nossa prioridade e continuaremos a trabalhar com as autoridades apropriadas.”

Wimbledon é um dos grandes eventos que estava agendado de junho a julho que já foi cancelado pela organização. Os responsáveis de Silverstone ainda aguardam por novidades positivas, algo que parece difícil de acontecer.