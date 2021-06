F1: Silverstone com casa cheia | AutoSport

Silverstone poderá receber adeptos no GP da Grã Bretanha e não deverá haver limitação no número de pessoas nas bancadas.

Apesar do levantamento das restrições ter sido adiado para o mês de julho (dia 19), a prova a realizar em Silverstone fará parte de um programa que pretende testar a segurança dos grandes eventos, onde também se incluem os jogos do euro que se realizem em solo britânico.

Isto significa que todos os portadores de bilhetes poderão assistir ao Grande Prémio desde que tenham um teste negativo feito até 48 horas antes da sua entrada no recinto, ou prova de vacinação completa, 14 dias antes do Grande Prémio.

“A equipa de Silverstone irá agora trabalhar de perto com os peritos do ERP ( Event Research Programme – entidade responsável por avaliar os riscos de eventos desta dimensão) e particularmente com o Diretor de Saúde Pública em Northamptonshire sobre as condições específicas de entrada que permitirão que o evento funcione em segurança e irá anunciar estes detalhes aos portadores de bilhetes nos próximos dez dias”.

“É uma notícia fantástica que Silverstone será um evento de capacidade total e será um fim-de-semana incrível, com centenas de milhares de fãs presentes para ver o nosso primeiro evento de Sprint no sábado e o evento principal no domingo”, disse Domenicali. “Quero expressar o meu enorme apreço ao Primeiro Ministro, Boris Johnson, aos Secretários de Estado, Oliver Dowden e ao Chanceler do Ducado de Lancaster Michael Gove e ao Director Executivo de Silverstone, Stuart Pringle, pelo seu incansável trabalho para alcançar este grande resultado. Todos os pilotos e as equipas estão impacientes com Silverstone e mal podemos esperar para estar lá em Julho”.

Espera-se uma lotação de 150.000 fãs no dia da corrida.