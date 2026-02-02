F1: Siga a apresentação da Mercedes
Após o shakedown realizado em Barcelona na semana passada, a Mercedes prepara-se para apresentar oficialmente o seu novo monolugar para 2026, num evento de lançamento que antecede o arranque da temporada.
A equipa sediada em Brackley saiu encorajada do teste em Espanha, tendo sido a que mais voltas completou em pista, sinal de fiabilidade e de um programa de trabalho sólido nesta fase inicial. O novo W17 tem vindo a ser apontado por vários analistas como um potencial candidato a lutar pelas primeiras posições do campeonato.
O projeto contará com George Russell e Kimi Antonelli ao volante, dupla que deverá liderar a ambição da formação alemã numa época marcada por profundas alterações técnicas.
Pode seguir a apresentação no Link abaixo apresentado:
