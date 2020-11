F1: Shoeys… a compilação

Daniel Ricciardo voltou aos famosos Shoeys. O champanhe servido da bota acabada de descalçar, após duas horas de adrenalina e suor tem um sabor diferente para quem bebe e para quem vê. Ricciardo falhou no primeiro pódio pela Renault, mas não se esqueceu no segundo, e até Lewis Hamilton alinhou, ele que no passado disse não ter qualquer interesse nessa prática. 2020 é mesmo um ano estranho, mas ainda bem que temos Ricciardo para o animar: