F1: Shakedown positivo para a Ferrari | AutoSport

Já foram realizados os primeiros quilómetros do Ferrari SF-24, o monolugar italiano para a próxima temporada do mundial de Fórmula 1. Segundo a imprensa em Itália, o teste em Fiorano correu bem e foram vistas peças diferentes daquelas que foram reveladas na apresentação do carro.

Em comparação com o carro das imagens de estúdio apresentadas no curto vídeo do passado dia 13. A asa dianteira foi alterada com um perfil final menos reto e foram visíveis alterações na asa traseira. Também foram realizadas voltas com um flanco ligeiramente diferente, assim como foram experimentadas duas versões da tampa do motor. Tudo são soluções que poderão ser vistas nas primeiras corridas da temporada e muitas vezes servem mais para confundir.

Volume up and enjoy the SF-24 in all of its beauty 🔥 pic.twitter.com/9jLoKaDRQR — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 16, 2024

Esteve Carlos Sainz primeiro ao volante, seguido de Charles Leclerc para percorrerem os quilómetros que o regulamento permite para o dia de filmagens e que serve também para o primeiro teste em pista a todos os sistemas do SF-24. Ninguém comentou, mas segundo as informações veiculadas pela edição italiana do Motorsport.com, o carro confirmou em pista os dados que os técnicos tinham recolhido em túnel de vento e em simulação.

Curioso foi o momento em que Leclerc puxou de telemóvel, não para tirar uma fotografia enquanto Sainz pilotava o novo carro, mas para cronometrar uma volta do seu companheiro de equipa, isto perante a admiração do piloto de reserva Robert Shwartzman.

Charles being Charles 😅 pic.twitter.com/gKb8McKcMq — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 16, 2024

Foto: Ferrari