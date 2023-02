F1: ‘Shakedown’ do verdadeiro C43 da Alfa Romeo em Barcelona | AutoSport

O monolugar da Alfa Romeo para a temporada de 2023 da Fórmula 1 saiu a pista pela primeira vez no ‘shakedown’ da equipa no Circuito de Catalunha-Barcelona. A estrutura suíça revelou uma nova pintura impressionante em vermelho e preto e publicou algumas imagens renderizadas do monolugar, mas o primeiro vislumbre do verdadeiro carro 2023 foi publicado pela Alfa Romeo num pequeno vídeo da saída do carro da garagem para a pista catalã.

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu vão estar aos comandos do novo carro para 2023 naquele que é o primeiro de dois dias permitidos para filmagens, estando ambos limitados a 100 km.

Your first look at #F1 2023 on track. ♥️ #GetCloser pic.twitter.com/P3oMh0xtqk — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeof1) February 10, 2023