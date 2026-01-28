F1: Shakedown de Barcelona: Mercedes desponta…

A Mercedes dominou o terceiro dia do shakedown privado de Barcelona com 183 voltas combinadas entre George Russell e Kimi Antonelli, que estabeleceram também os dois melhores tempos da pré-época 2026, até aqui: 1m17.362s e 1m17.580s, num registo não oficial que evidencia não só a fiabilidade, bem como a velocidade do W17, enquanto a Audi e a Racing Bulls sofreram interrupções, causando bandeiras vermelhas.

Mercedes lidera em voltas e velocidade

George Russell abriu a sessão matinal com um ritmo impressionante, completando 92 voltas maioritariamente com pneus C1 duros, marcando o melhor tempo até então com 1:17.580 e confirmando a solidez do novo carro Mercedes.

Kimi Antonelli assumiu o volante à tarde e melhorou ainda mais o registo do seu colega de equipa, colocando-o em 1:17.362, desta feita com pneus macios, mas também rodando com pneus de compostos duros e mantendo um andamento competitivo, num total de 91 voltas que eleva o acumulado da equipa para mais de 300 quilómetros.

McLaren estreia MCL40 com credenciais sólidas

O McLaren MCL40 estreou-se em pista com Lando Norris, que optou por adiar a presença devido à meteorologia adversa dos dias anteriores e planeia rodar até sexta-feira para maximizar os três dias permitidos.

Norris completou 76 voltas e ficou a 0,945 segundos de Antonelli, garantindo o terceiro tempo do dia numa sessão produtiva para os campeões de construtores, que utilizaram uma decoração de testes de modo a tentar esconder o melhor possível os “segredos” antes do teste do Bahrein.

Alpine consistente e Haas limitada por paragem

Franco Colapinto e Pierre Gasly dividiram o Alpine, completando 58 e 67 voltas, respetivamente, para um total superior a 100 quilómetros, ocupando o quarto e quinto lugares a 1,788 e 1,935 segundos do melhor tempo.

O Haas de Ollie Bearman, com motor Ferrari, assinou o sexto tempo a 1,952 segundos, mas ficou limitado a 42 voltas após uma paragem inicial que ativou uma bandeira vermelha, longe das mais de 120 registadas na segunda-feira.

Audi recupera e ausências confirmadas

Nico Hülkenberg regressou à pista à tarde com o Audi após uma paragem matinal que provocou a primeira bandeira vermelha, acumulando 68 voltas num dia de recuperação face às dificuldades de segunda-feira.

Arvid Lindblad, na Racing Bulls, rodou 120 voltas apesar de uma interrupção intermédia, garantindo o sétimo tempo a 2,058 segundos. Ferrari e Red Bull não compareceram, Aston Martin aponta para quinta-feira e Williams falha toda a semana.

Condições climatéricas e calendário de testes

As temperaturas rondaram os 10 °C de manhã, descendo à tarde com previsão de chuva, num teste privado que deu prioridade à fiabilidade dos novos motores V6, face a tempos mais representativos.

A Mercedes destaca-se claramente como referência em volume de voltas e ritmo, com McLaren e Alpine a mostrarem solidez, enquanto Audi e Haas enfrentam desafios iniciais; a tabela final reflete uma sessão equilibrada, mas com a Mercedes a impor um padrão elevado rumo aos testes oficiais no Bahrein. Seja como for, esta semana, que era suposto ser secreta, já nos vai mostrando algumas coisas, mas é tudo ainda muito prematuro, como quase sempre acontece nos testes, quando se andam a comprar tempos quando cada equipa tem programas distintos.

E isso ainda se aplica mais a esta semana de Fórmula 1, que é suposto ser apenas um shakedown, mas como se sabe, hoje em dia é praticamente impossível às equipas esconderem-se como queriam e, no final, o que se sabe… é quase tudo.

Tempos (não oficiais)