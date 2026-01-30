F1: Shakedown de Barcelona/4º dia: o que disseram os pilotos

Barcelona serviu de palco ao quarto dia de “shakedown” para 2026, com a Mercedes e a Racing Bulls a esgotarem o seu programa de testes, enquanto a Ferrari de Lewis Hamilton e a estreante Cadillac aceleraram na recolha de dados críticos. Num dia marcado pela fiabilidade alemã e por contratempos mecânicos na McLaren, oito equipas guardam agora o último cartucho para esta sexta-feira, antes do arranque oficial da pré-época no Bahrein.

O que disseram os pilotos…

Com a Mercedes a concluir os seus três dias alocados em Barcelona, Antonelli considerou que o número significativo de voltas da equipa foi um fator positivo, ao mesmo tempo que o italiano falou positivamente sobre a oportunidade de aprender sobre o novo carro durante a sua última manhã no W17: “Acho que foi um shakedown muito bom”, comentou Antonelli. “Fizemos muitas voltas, por isso, uma quilometragem realmente boa para a equipa. Estou feliz porque estou a aprender bastante sobre o carro e estou ansioso por voltar ao Barém.”

Olhando para o primeiro teste de pré-temporada no Circuito Internacional do Barhein, o jovem de 19 anos acrescentou: “Vamos para lá com grande confiança e grandes esperanças porque tem sido bom. Obviamente, tivemos os nossos problemas durante o shakedown, mas conseguimos resolvê-los e agora podemos ter a certeza de que no Barém podemos mais ou menos começar a trabalhar logo por lá também.”

Do outro lado da garagem, Russell também soou uma nota positiva sobre como o shakedown tinha corrido para as Flechas de Prata: “Acho que foi um teste muito positivo, para ser honesto, e tivemos muita quilometragem no carro, que era o principal foco do teste”, refletiu o piloto britânico. “O carro está a ser agradável de conduzir, sem grandes problemas, sem ‘porpoising’, o que é uma notícia muito boa para todos nós, por isso, no geral, uns dias decentes.”

Apesar disso, Russell acrescentou: “Estamos num lugar razoavelmente bom, mas tenho a certeza de que as coisas vão mudar muito entre agora e o próximo teste no Barhein, e depois tenho a certeza de que as pessoas vão trazer atualizações para os carros, por isso ainda é muito cedo.”

A Racing Bulls também concluiu os seus trabalhos na quinta-feira e, após a sua última ‘corrida’ ao volante antes de entregar a Lindblad para a tarde, Lawson disse: “Continuamos apenas a aprender. Estamos a fazer grandes progressos, mas também todos os outros. Carros muito, muito diferentes, mas [estamos] num lugar muito melhor do que estávamos na segunda-feira, o que é o principal. Precisamos apenas de continuar a aprender e a melhorar o carro.”

Em termos de saber se a equipa está no ponto em que queria estar nesta fase do shakedown, Lawson continuou: “Acho que sim, em termos de quilometragem, sim – honestamente, tivemos um teste bastante forte em termos de fiabilidade, por isso esse foi um objetivo cumprido. Em termos de expectativas, é obviamente muito difícil – não sabemos onde estão os outros.”

Depois de assumir a última sessão da equipa no seu programa, Lindblad disse sobre o dia: “Foi bom. Não foi o mais tranquilo, mas no geral passamos pelo programa, fizemos alguns bons testes, aprendemos muito sobre o carro também. Por isso, [estou] grato à equipa por este teste, e agora estou apenas ansioso por fazer algum trabalho antes do Barém no simulador e depois voltar à pista dentro de algumas semanas.”

Na Ferrari, Hamilton admitiu que estava satisfeito por ganhar alguma quilometragem em seco, tendo experimentado condições de chuva durante a sua ida à pista anterior, na terça-feira: “Foi ótimo poder correr e entender os pneus”, explicou o heptacampeão mundial. “Fizemos o C2 e o C1. Está tão frio que os pneus não estão realmente a funcionar muito, mas passámos pelo nosso programa e [obtivemos] um pouco de compreensão de onde o carro está e onde precisamos de melhorar.”

Tal como outros, Hamilton ficou encorajado pela contagem de voltas que a Scuderia acumulou até agora em Barcelona, com o britânico a rotular a sua quilometragem durante a manhã de quinta-feira como “incrível”: “No ano passado tivemos um início pior nos testes, por isso isto é realmente – considerando que é uma gama de regras completamente nova – melhor do que experimentamos no passado, por isso estou realmente esperançoso de que continue”, disse Hamilton.

Leclerc também ficou contente por experimentar uma pista seca quando se sentou ao volante do SF-26 mais tarde na quinta-feira, resumindo após a sessão: “Foi bom. É super interessante, é ainda o primeiro dia para mim no carro em condições normais, por isso há muito para aprender, muito para descobrir, e é um carro muito diferente do que temos conduzido desde que cheguei à Fórmula 1.

“Considero isso um desafio e gosto bastante que tudo seja novo, e pode haver uma oportunidade para nós, pilotos, pensarmos fora da caixa. Tem sido um dia interessante, sem problemas novamente, bastantes voltas, por isso isso é bom.”

Antes do último dia de shakedown da equipa na sexta-feira, Leclerc admitiu: “A lista de verificações ainda é enorme, por isso ainda há muitas, muitas coisas que queremos testar e experimentar de forma diferente, quer seja a configuração no carro, algumas coisas diferentes ou algumas abordagens que temos com estes novos sistemas.

Há muitas, muitas, muitas coisas, mas estamos no caminho certo para verificar todas, o que é uma coisa boa.

Espero apenas que continue assim.”

Enquanto a McLaren embarcava no segundo dia do seu programa, Piastri partilhou os seus pensamentos após as suas primeiras voltas de shakedown ao volante do MCL40: “Foi bom estar de volta, e especialmente num carro novo”, admitiu o australiano. “Muitos novos desafios para nós este ano ao longo da grelha, por isso é bom começar a trabalhar em alguns deles.

“Infelizmente, tivemos alguns problemas, nos sistemas de combustível, o que ‘cortou’ um pouco o nosso dia, mas sei que a equipa está a trabalhar muito para resolver isso e colocar-nos de volta na pista para o máximo de voltas que pudermos amanhã.”

Refletindo ainda sobre o que a equipa ‘papaya’ alcançou até agora com o seu programa, Piastri continuou: “Definitivamente, as primeiras coisas passa apenas tentar resolver todos estes ‘bugs’, encontrar os problemas.

Os carros são todos completamente diferentes, motores completamente diferentes dos que tivemos nos últimos três ou quatro anos, por isso isso é parte do que este teste se trata.

“Acho que já identificamos algumas coisas que podemos tentar e melhorar no carro para fazê-lo sentir-se um pouco melhor. Vão ser todos diferentes do que tivemos, por isso, sim, apenas a tentar encontrar todos os bugs, todos os problemas, e depois tentar tornar o carro mais rápido.”

Após o segundo dia da Cadillac na pista, Perez sentiu que a equipa tinha melhorado em relação à sua primeira saída para a pista na segunda-feira, com o mexicano a comentar: “Um dia muito melhor. Corremos muito, muita informação. Ainda a encontrar alguns problemas por aí, o que é ótimo – era tudo sobre isso hoje.

“Acho que estamos a melhorar praticamente a cada ida para a pista. Foi um dia positivo, por isso espero que amanhã com Valtteri [Bottas] possamos ter outro positivo.”

Quando lhe perguntaram se se sente mais confortável no carro a cada volta, Perez respondeu: “Sim, sinto. Obviamente, estamos a começar a explorar o carro, a configuração, as direções que queremos tomar, por isso acho que está a começar bem.”

Entretanto, a Aston Martin ganhou as suas primeiras voltas do shakedown durante a tarde de quinta-feira, e Stroll admitiu que “sentiu-se bem” estar de volta à pista novamente: “Bom estar de volta ao carro depois de algumas semanas de folga”, disse o canadiano. “Todos fizeram um bom trabalho em preparar o carro hoje. Foi um longo dia para todos os mecânicos e todos na equipa, a esforçarem-se ao máximo para preparar o carro, por isso fizemos algumas voltas no final do dia e estava devolver um bom feeling.”

Com a equipa a embarcar na primeira temporada da sua parceria com a Honda, Stroll acrescentou sobre o carro de 2026: “[É] um grande projeto, muito complexo. Muitas horas foram gastas nesta máquina, por isso foi bom sentar-me ao volante e habituar-me à nova unidade de potência Honda e a estes novos carros. É emocionante.”

O que acontece a seguir?

Há agora apenas mais um dia restante do Shakedown de Barcelona e – como mencionado acima – oito equipas ainda têm a opção de correr durante o Dia 5 na sexta-feira.

Depois disso, a próxima oportunidade para o campo ir para a pista será no primeiro teste de pré-temporada, que está programado para ser realizado no Circuito Internacional do Barém de 11 a 13 de fevereiro, seguido por um segundo teste no mesmo local, de 18 a 20 de fevereiro.