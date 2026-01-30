F1: Shakedown de Barcelona/4º dia: fiabilidade, dados e muita ‘aprendizagem’…

O quarto dia do Barcelona Shakedown ficou marcado pela conclusão do programa de testes de Mercedes e Racing Bulls, enquanto todas as restantes equipas – exceto a Williams – já levaram os novos monolugares à pista. McLaren, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Haas, Audi, Alpine e Cadillac ainda dispõem de um dia adicional de ‘rodagem’ nesta sexta-feira, antes da passagem para os testes oficiais no Bahrein entre 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro.

Equipas e pilotos em pista no Dia 4

A manhã começou com pista fria e céu encoberto, com Sergio Pérez (Cadillac), Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls) e Lewis Hamilton (Ferrari) a abrirem a sessão, à qual se juntou depois Oscar Piastri, no seu primeiro contacto com o novo McLaren MCL40 após a estreia de Lando Norris no dia anterior.

​

Antonelli e Hamilton foram dos mais ativos até à pausa para almoço, acumulando quilometragem significativa e reforçando o foco das respetivas equipas em fiabilidade e recolha de dados. A Aston Martin, que tinha apontado a estreia para quinta-feira, apenas entrou em pista já durante a tarde, com Lance Stroll ao volante do AMR26.

Na segunda metade do dia, Charles Leclerc assumiu o Ferrari, George Russell entrou no Mercedes W17, Arvid Lindblad regressou ao Racing Bulls e Pérez voltou a rodar pela Cadillac. A sessão terminou com todas estas equipas a cumprirem mais voltas, e com a Aston Martin a somar a primeira saída para a pista do seu novo chassis. que foi muito breve…

Situação dos dias de pista e planos para sexta-feira

Com três dias de utilização permitidos no formato de shakedown, Mercedes e Racing Bulls esgotaram já a sua quota, distribuindo o programa entre segunda, quarta e quinta-feira. As restantes formações – McLaren, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Haas, Audi, Alpine e Cadillac – usaram apenas dois dias (a Aston Martin apenas um, com estreia na quinta-feira) e ainda podem completar trabalho adicional nesta sexta-feira.

​

A Williams optou por não participar no Shakedown de Barcelona, mas já definiu o seu plano de preparação para os testes de pré‑época. Depois de Barcelona, todo o pelotão rumará ao Bahrein para duas sessões de testes oficiais, ambas no Circuito Internacional do Bahrein, de 11 a 13 e de 18 a 20 de fevereiro, no último grande ensaio antes do arranque do Mundial de 2026.

Principais linhas de trabalho das equipas

Na Mercedes, o foco esteve na fiabilidade, no volume de voltas e na exploração da nova unidade motriz e modos de energia, com um total de três dias de funcionamento praticamente sem problemas significativos. A Racing Bulls encerrou o programa com um balanço positivo em termos de quilometragem e consistência, salientando a evolução ao longo da semana com o novo pacote técnico.

Ferrari aproveitou finalmente um dia seco para acumular voltas com Hamilton e Leclerc, trabalhando sobretudo na compreensão do comportamento do SF‑26 com pneus mais duros e na adaptação aos novos sistemas exigidos pelos regulamentos de 2026. A McLaren viveu um segundo dia misto: Piastri completou as primeiras voltas ao MCL40, mas um problema no sistema de combustível encurtou a sessão, obrigando a equipa a concentrar o trabalho de correção de “bugs” e afinações para a derradeira jornada.

​

Cadillac deu sequência ao segundo dia de testes com Pérez, reforçando o conhecimento do carro e da nova estrutura, enquanto Aston Martin, em parceria com a Honda, iniciou finalmente a sua rodagem, ainda que com poucas voltas, num projeto descrito internamente como complexo e de grande fôlego técnico.

Próximos passos antes do Bahrein

Com apenas mais um dia disponível em Barcelona, as equipas que ainda podem rodar irão procurar maximizar a recolha de dados com foco em fiabilidade, gestão de energia e correlação aerodinâmica, sabendo que no Bahrein terão seis dias oficiais de testes para afinar performance, simular qualificações e corridas, e por fim validar definitivamente os conceitos introduzidos para 2026.

