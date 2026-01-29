F1: Shakedown de Barcelona/4º dia: arrancou o penúltimo dia de testes
O penúltimo dia de testes de pré-época da Fórmula 1 em Barcelona começou sob um frio de 8 graus. As equipas estão a ter as últimas oportunidades para pôr à prova as suas máquinas antes de rumar ao Bahrein, e o trabalho é muito nas boxes. Para algumas formações, este pode ser o último contacto com o asfalto catalão, e por isso cada volta vale ouro.
A Haas anunciou que guardaria o seu último dia para sexta-feira, e rumores cruzam-se sobre que equipas ainda têm cartas para jogar. McLaren, Cadillac, Ferrari e Aston Martin ainda dispõem de dois dias cada; Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi e Alpine, apenas um. O calendário restringe movimentos, e cada decisão estratégica faz diferença e por isso é ponderada.
A Mercedes voltou a entrar em cena com a confiança de quem vem de um dia quase perfeito: quase duzentas voltas completadas e os seus dois pilotos, Kimi Antonelli e George Russell, no topo da tabela de tempos, o que menos interessa para já, mas é sempre agradável e motivador. A equipa de Brackley prepara-se para um novo assalto à pista, consciente de que este será o seu último dia em Barcelona.
Nas boxes, muito burburinho. Fontes espanholas, ‘espiões’ muito úteis numa semana ‘secreta’ de Fórmula 1 – obrigado Soymotor – avançaram que Mercedes, Red Bull, Cadillac e Ferrari estão em pista. Mas logo chegou a primeira reviravolta: afinal, a Red Bull está parada. O acidente de Isack Hadjar dois dias antes deixou danos profundos e a equipa parece continuar a aguardar peças de substituição. O nome de Adrian Newey, recém-chegado à Aston Martin, começa a circular na zona da pit lane. O carro verde ainda não viu o traçado, mas a equipa está no circuito e a sua estreia pode estar iminente.
Lewis Hamilton saiu cedo para a pista com a Ferrari. Era o seu primeiro contacto com a SF‑26 em condições secas, depois de uma estreia molhada e cautelosa na terça-feira. O heptacampeão mundial precisa de sentir o novo modo ‘Straight-Line Mode’ e descobrir como o carro reage no asfalto seco: “Quero compreender o equilíbrio, perceber o comportamento em seco”, explicou. Agora, pode ter respostas.
Kimi Antonelli roda com a Mercedes, Liam Lawson faz o mesmo na Racing Bulls, mas o dia já não está isento de percalços. Um pequeno erro de Hamilton provocou um pião, “dores de crescimento”. O britânico recuperou o controlo e seguiu em frente. Entretanto, a McLaren juntou-se à ação. Oscar Piastri assumiu o volante para o segundo dia de testes da equipa, continuando o trabalho iniciado por Lando Norris. Muitas horas ainda pela frente neste penúltimo dia de shakedown.
FOTO McLaren
