F1: Shakedown de Barcelona/3º dia: muitos quilómetros, algumas ‘quebras’…

O terceiro dia do Shakedown de Barcelona ficou concluído com mais uma jornada intensa de trabalho em pista, e permitiu às equipas consolidar a sua quilometragem e recolher dados cruciais antes dos testes oficiais de pré‑época no Bahrein. Mercedes destaca-se um pouco, mas é cedo demais para que os tempos por volta signifiquem muito…

A sessão arrancou com grande atividade logo desde cedo, de manhã, com George Russell a ser o primeiro a sair para a pista com o Mercedes, regressando à ação depois de já ter rodado na segunda-feira. Pouco depois, o estreante Arvid Lindblad iniciou a sua primeira experiência no Barcelona Shakedown ao volante do Racing Bulls, somando os primeiros quilómetros num Fórmula 1 atual.

Franco Colapinto juntou-se ao grupo pela Alpine, enquanto Ollie Bearman levou o Haas para a pista e Nico Hülkenberg assumiu o comando do Audi, ambos também a cumprirem a sua primeira participação neste teste.

A McLaren, por seu lado, utilizou a parte inicial da manhã para derradeiros preparativos nas boxes, antes de o recém-coroado Campeão do Mundo Lando Norris se estrear a meio da sessão, exibindo o número 1 no seu monolugar.

Após um bloco inicial com muitas voltas cronometradas, em que Russell, Lindblad e Colapinto se destacaram pela quilometragem acumulada, a ação retomou-se depois da pausa para almoço. Aí foi a vez de Kimi Antonelli tomar o lugar de Russell na Mercedes, continuando o programa da equipa, enquanto Pierre Gasly realizou as suas primeiras voltas do shakedown para a Alpine. A sessão da tarde manteve-se bastante preenchida, com vários carros em pista sob condições progressivamente mais soalheiras, até ao crepúsculo e ser mostrada a bandeira de xadrez que encerrou o terceiro dia.

Equipas ainda ausentes e dias de teste disponíveis

A Aston Martin permanece a única equipa que ainda não se estreou no Shakedown de Barcelona, mantendo o plano inicial de rodar apenas na quinta e na sexta-feira. A Williams, por outro lado, já tinha confirmado que não participaria neste evento, embora o diretor de equipa James Vowles tenha revelado, numa atualização feita esta quarta-feira, que o novo monolugar já passou todos os crash tests obrigatórios e está preparado para os testes de pré‑época no Bahrein, cujo primeiro bloco de três dias arranca a 11 de fevereiro.

Em termos de utilização de dias neste shakedown – cada equipa pode rodar até três dos cinco dias disponíveis – Red Bull, Mercedes, Racing Bulls, Haas, Alpine e Audi têm ainda um dia por usar, depois de terem estado em pista em duas jornadas. Cadillac e Ferrari, que rodaram respetivamente na segunda e na terça-feira, dispõem de dois dias possíveis de utilização até ao final do evento. A McLaren, que iniciou o seu programa neste terceiro dia, prevê continuar em pista também na quinta e na sexta-feira.

Próximos passos no Shakedown de Barcelona

O quarto dia de pista, na quinta-feira, deverá marcar a estreia da Aston Martin no traçado catalão, ao mesmo tempo que as restantes equipas prosseguem os respetivos programas de desenvolvimento e fiabilidade.

A previsão meteorológica poderá influenciar a escolha das equipas que ainda dispõem de apenas um dia de rodagem, levando-as a optar entre quinta e sexta-feira em função das condições mais favoráveis, de forma a maximizar o tempo útil em pista antes do arranque dos testes oficiais no Bahrein.