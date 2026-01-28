F1: Shakedown de Barcelona, 3º dia: Bandeira vermelha, Audi parado em pista, McLaren ‘on’…

Com pouco mais de uma hora de pista neste que é o terceiro dia do shakedown da Fórmula 1 de 2026, como se sabe, um treino fechado ao público. Os engenheiros, tal como mecânicos foram os primeiros do dia envoltos em grande azáfama, e depois das últimas voltas nas chaves de fendas, para os mecânicos, engenheiros de olhares fixos nos monitores, hoje foi o dia da McLaren finalmente entrar em jogo.

Depois de dois dias de espera, o MCL40 realiza o seu batismo neste shakedown, com a equipa de Woking a anunciar que usará os três dias finais para rodar. A Haas confirmou também a presença, enquanto Red Bull hesitou um pouco, a braços com as ‘feridas’ do despiste do dia anterior, protagonizado por Isack Hadjar. Laurent Mekies, o homem no comando, assume o dilema: há danos por avaliar e apenas um dia extra para correr.

Com o passar do tempo o paddock foi ganhando vida, a Mercedes teve com George Russell a ‘honra’ de arrancar ao volante do W17 pela manhã, antes de ceder o lugar ao jovem prodígio Kimi Antonelli à tarde.

A Audi colocou Nico Hülkenberg no carro, enquanto a Ferrari e a Cadillac se mantinham quietas nas boxes.

A McLaren apostou em Lando Norris, o campeão, Mercedes em George Russell, a Alpine reparte tarefas entre Franco Colapinto e Pierre Gasly, enquanto a Haas entregou o monolugar a Ollie Bearman.

Pouco depois, um silêncio estranho, o eco rouco de um motor cessou abruptamente no final da reta oposta, era o Audi de Nico Hülkenberg, parado. Bandeira vermelha. A sessão foi interrompida pela primeira vez.

A Audi já tinha ficado limitada a um número reduzido de voltas na segunda-feira, pelo que não foi o início mais tranquilo para um dos dois novos fabricantes de unidades de potência da F1. A Red Bull tem sido muito mais impressionante nesse aspeto, nesta fase, sendo que estamos apenas a referir a fiabilidade.

Terceiro dia a olhar para os carros, para já ainda todos parecem muito iguais, alguns detalhes curiosos aqui e ali, pequenas ideias escondidas como truques de aerodinâmica, mas a verdadeira revolução talvez ainda não esteja pronta e fique, não para este shakedown, mas sim para o primeiro teste, “a sério”, no Bahrein. Para já, o McLaren enfim ‘acordou’, o Audi ‘calou-se’ por uns momentos no caminho, e o mistério dos novos F1 permanece em aberto.