F1: Shakedown da Mercedes ocorreu “sem problemas” | AutoSport

Depois de revelado o W14, a Mercedes realizou o ‘shakedown’ em Silverstone e o primeiro teste em pista a todos os sistemas ocorreu sem qualquer problema de maior, apesar do típico clima britânico ter marcado o dia de ensaio geral.

O responsável pela engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin salientou que tiveram “um começo sólido do nosso programa com o W14. As condições não eram as melhores para filmar ou pilotar, mas completamos os 100 quilómetros permitidos sem problemas e ambos os pilotos puderam dar-nos um bom feedback das suas primeiras impressões com o carro”. O responsável técnico espera que os dias de teste de pré-temporada no Bahrein sejam “completamente diferentes” do ‘shakedown’ em Silverstone e que a equipa possa “aproveitar ao máximo os três dias de testes que temos”.

Os dois pilotos da Mercedes também estavam satisfeitos depois do primeiro ensaio com o novo monolugar. “O dia correu bem. […] Conseguimos obter algumas informações úteis”, afirmou Lewis Hamilton, enquanto George Russell acrescentou que “estava muito frio e escorregadio hoje, mas o carro funcionou bem e nós completamos todas as voltas que tínhamos permissão para fazer. Sabemos que os testes no Bahrein serão o primeiro teste real para o carro. No entanto, parece ótimo em pista e a sensação no carro é boa até agora”.