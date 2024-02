F1: SF-24 já roda em Fiorano | AutoSport

Pouco tempo depois de apresentado através das redes sociais, o novo Ferrari SF-24 está já em pista primeira vez, para aqueles que são os primeiros quilómetros, permitindo à equipa realizar o shakedown e serve para captar imagens promocionais, além de possibilitar aos pilotos ter uma primeira ideia de como o carro se comporta em pista, depois de o terem avaliado no simulador nas últimas semanas.

The SF-24 hits the track for the first time with @carlossainz55 behind the wheel! ✌️ #CarlosSainz #F1 #SF24 pic.twitter.com/Im30njxAFh

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024